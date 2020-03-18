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Anasayfa > Yazarlar > Son iki ayak tek
Son iki ayak tek ERGUN ONARIR Son iki ayak tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.03.2020, 00:00

1.AYAK: Tayların 15 handikap kapışmasında The Last Lion, King Arthur, Surplus, Last Impact, Kaanege ve Secret Eagle öne çıkıyor.
Cascada ve Banes geniş oynayanlara.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Güvenilir Sultan, Esilasu, Kolej Güzeli, Sariduz, Özümasya ve Yeldemir kapışması yaşanacak.
3.AYAK: "Gültekin Alpay" koşusunda Şeker Hanım, Honey Ryder, Blanchard ve Kasalina öncelikli isimler.
4.AYAK: Dişi tayların 3 şartlı yarışında Queen Of Fire, Gypsy Girl, Differente, She Is The One ve Free Your Heart öncelikli tercihlerim.
5.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışını Azmantor'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda süper formuyla Bekir'in potoyu en önde geçmesini bekliyorum.

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