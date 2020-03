1.AYAK: Tayların 15 handikap kapışmasında The Last Lion, King Arthur, Surplus, Last Impact, Kaanege ve Secret Eagle öne çıkıyor.

Cascada ve Banes geniş oynayanlara.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Güvenilir Sultan, Esilasu, Kolej Güzeli, Sariduz, Özümasya ve Yeldemir kapışması yaşanacak.

3.AYAK: "Gültekin Alpay" koşusunda Şeker Hanım, Honey Ryder, Blanchard ve Kasalina öncelikli isimler.

4.AYAK: Dişi tayların 3 şartlı yarışında Queen Of Fire, Gypsy Girl, Differente, She Is The One ve Free Your Heart öncelikli tercihlerim.

5.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışını Azmantor'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda süper formuyla Bekir'in potoyu en önde geçmesini bekliyorum.