1.AYAK: Uzun mesafeli 16 handikap kapışmasında Congenial Son, Have A Nice Trip, Pettit Blue, Fresh Yourself, Keskin Nişancı ve Power By Fire öncelikli isimler. Tek Dadaş sürprizde.

2.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Egenin Aslanı, Acartürk, Goben, Gülüşlü ve Kuzen öne çıkıyor.

Bütünay yeri olanlara.

3.AYAK: Maiden yarışta Jetstar, Küçüktunca, Jalgın ve Kayamithat kapışmasını izleyeceğiz. Egehan hata kollayacak.

4.AYAK: Tayların kısa vade yarışını istim üstündeki Premium Mower'in kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir.

5.AYAK: Kısrakların uzun mesafe yarışında Islah, Kuğu Güzeli ve Bilbilan arasında kazanan belirlenir.

6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı ya rışta Ateşin Kanatları ve El Patron birincilik adaylarım. İyi şanslar.