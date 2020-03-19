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Premium Mower ERGUN ONARIR Premium Mower ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.03.2020, 00:00

1.AYAK: Uzun mesafeli 16 handikap kapışmasında Congenial Son, Have A Nice Trip, Pettit Blue, Fresh Yourself, Keskin Nişancı ve Power By Fire öncelikli isimler. Tek Dadaş sürprizde.
2.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Egenin Aslanı, Acartürk, Goben, Gülüşlü ve Kuzen öne çıkıyor.
Bütünay yeri olanlara.
3.AYAK: Maiden yarışta Jetstar, Küçüktunca, Jalgın ve Kayamithat kapışmasını izleyeceğiz. Egehan hata kollayacak.
4.AYAK: Tayların kısa vade yarışını istim üstündeki Premium Mower'in kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
5.AYAK: Kısrakların uzun mesafe yarışında Islah, Kuğu Güzeli ve Bilbilan arasında kazanan belirlenir.
6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı ya rışta Ateşin Kanatları ve El Patron birincilik adaylarım. İyi şanslar.

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