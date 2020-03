1.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Şifne Efesi, Tumbulağam, Göktekinoğlu, Kayalarlı ve Sinoplu Merve birincilik adaylarım.

2.AYAK: İngilizlerin kısa mesafe satış 2 koşusunda Count On You, Urla Zamanı, Castaway ve Freedom Flight öne çıkan isimler.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin uzun mesafeli 4 şartlı yarışında Jinet, Sweetie Beryl ve Divine Beauty arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: Kısa Vade 9 yarışta Romeo favorim. İyi durumlarıyla Çaltepe ve My Sultan sert rakiplerdir. Manilya sürpriz yapabilir.

5.AYAK: Tayların mukavemet yarışını formunu yükselten Medzamot'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Uzun mesafe yarışta Özerdinç, Gülşeker, Beyaz Kule ve Kızılhan arasında bu koşunun kaderi şekillenir.