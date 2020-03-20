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Anasayfa Yazarlar Medzamor tek
Medzamor tek ERGUN ONARIR Medzamor tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.03.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Şifne Efesi, Tumbulağam, Göktekinoğlu, Kayalarlı ve Sinoplu Merve birincilik adaylarım.
2.AYAK: İngilizlerin kısa mesafe satış 2 koşusunda Count On You, Urla Zamanı, Castaway ve Freedom Flight öne çıkan isimler.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin uzun mesafeli 4 şartlı yarışında Jinet, Sweetie Beryl ve Divine Beauty arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: Kısa Vade 9 yarışta Romeo favorim. İyi durumlarıyla Çaltepe ve My Sultan sert rakiplerdir. Manilya sürpriz yapabilir.
5.AYAK: Tayların mukavemet yarışını formunu yükselten Medzamot'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Uzun mesafe yarışta Özerdinç, Gülşeker, Beyaz Kule ve Kızılhan arasında bu koşunun kaderi şekillenir.

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