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Call To Victory ERGUN ONARIR Call To Victory ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.06.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 5 şartlı yarışında Lupo Uno ve Jack Sparrow kapışmasına After Forever de katılabilir. Uludaz, Baldemar, Gold Polat ve Bavo Brao da katılabilir.
2.AYAK: "Orhan Meker" koşusunda Magic Man ve Justice For All arasında birincilik düğümü çözülür.
3.AYAK: Arapların 19 şartlı yarışı sürprize açık. Sadeceizle, Özümasya, Mengüalp, Aspurçe, Eşiyok ve Özdemir Ağa çekişmesine Yurthan da katılabilir.
4.AYAK: "Ergin Talay" koşusunu 8'de 7 birincilik yapan Call To Victory'nin kazanmasını bekliyorum. Güvenerek tek yazılabilir.
5.AYAK: Arap taylarının 1 şartlı yarışında Kudretim, Chris Bey, Karacakayalı, Ağrı Şahı ve Hasan arasında kazanan belirlenir.
6.AYAK; Kapanıştaki 15 handikap kapışmasında Mirahor, Wolf Creek, Lasting Memory ve Win And Dance birinciliğe daha yakın isimler.

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