1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 5 şartlı yarışında Lupo Uno ve Jack Sparrow kapışmasına After Forever de katılabilir. Uludaz, Baldemar, Gold Polat ve Bavo Brao da katılabilir.

2.AYAK: "Orhan Meker" koşusunda Magic Man ve Justice For All arasında birincilik düğümü çözülür.

3.AYAK: Arapların 19 şartlı yarışı sürprize açık. Sadeceizle, Özümasya, Mengüalp, Aspurçe, Eşiyok ve Özdemir Ağa çekişmesine Yurthan da katılabilir.

4.AYAK: "Ergin Talay" koşusunu 8'de 7 birincilik yapan Call To Victory'nin kazanmasını bekliyorum. Güvenerek tek yazılabilir.

5.AYAK: Arap taylarının 1 şartlı yarışında Kudretim, Chris Bey, Karacakayalı, Ağrı Şahı ve Hasan arasında kazanan belirlenir.

6.AYAK; Kapanıştaki 15 handikap kapışmasında Mirahor, Wolf Creek, Lasting Memory ve Win And Dance birinciliğe daha yakın isimler.