1.AYAK: Tayların çim pistteki 4 şartlı yarışını kalabalık tutmakta yarar var. Oğlum Göktuğ, Mr Nobody, Loliş, Neos, By Akdemir ve Mestan Efe birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: İngilizlerin kumdaki 4 şartlı yarışında Akarca Khan, Çınar Bey, Congenial Son, Youu Never Know ve Fresh Yourself arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Uzun mesafeli yarışta Gray Wolf, Freedom Flight, Kızıl Dev ve Steel Claw arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

4.AYAK: İlk kez piste çıkan Arap taylarının yarışını Milasberk'in kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 5 şartlı yarışında ilk şansı Ildırlı'ya veriyorum. Harunbaba ve Demirhasan da iddialı isimler.

6.AYAK: Kapanıştaki kısa mesafe yarışta Serpinti'ye öncelik tanıyorum.

El Patron da ihmale gelmez.