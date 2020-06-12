  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Baş Hükümdar
Baş Hükümdar ERGUN ONARIR Baş Hükümdar ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.06.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların yarışı çekişmeli geçmeye aday. Romanolur, Belalı Tumbul, Bawepir, Güldürgüldür ve Daloğlu birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Dişi tayların kısa vade yarışında Florida Coast, Lady Of Parthenia, Differente, ve Mindhunter öne çıkıyor.
She Is The One ve Selen Kızım daha sonra.
3.AYAK: 1 şartlı yarışta Special Son, Kings Impact, ekürili Sense Eight ve Speedy Rock öne çıkan taylar.
4.AYAK: Arapların grup 2 yarışında güzel formunu sürdüren Baş Hükümdar birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
5.AYAK: İngilizlerde Harput Rüzgarı, Goldenpass ve Uğur Bubam daha şanslı. Azmantor sürprizde.
6.AYAK: Kapanıştaki çim yarışında Balalayka, Cevherizade ve Dumanoğlu öne çıkıyor. Eküri destekli Sülünbike daha sonra. İyi şanslar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA