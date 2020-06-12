1.AYAK: Arapların yarışı çekişmeli geçmeye aday. Romanolur, Belalı Tumbul, Bawepir, Güldürgüldür ve Daloğlu birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Dişi tayların kısa vade yarışında Florida Coast, Lady Of Parthenia, Differente, ve Mindhunter öne çıkıyor.
She Is The One ve Selen Kızım daha sonra.
3.AYAK: 1 şartlı yarışta Special Son, Kings Impact, ekürili Sense Eight ve Speedy Rock öne çıkan taylar.
4.AYAK: Arapların grup 2 yarışında güzel formunu sürdüren Baş Hükümdar birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
5.AYAK: İngilizlerde Harput Rüzgarı, Goldenpass ve Uğur Bubam daha şanslı. Azmantor sürprizde.
6.AYAK: Kapanıştaki çim yarışında Balalayka, Cevherizade ve Dumanoğlu öne çıkıyor. Eküri destekli Sülünbike daha sonra. İyi şanslar.