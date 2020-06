1.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışını kalabalık tutalım. Galvatron, Ağa Dadaş,Red Tornado, Runner Sun, Koçulaş ve ağır kilosuna rağmen My Pride daha şanslı isimler.

2.AYAK: Çim pistteki 3 şartlı yarışta Utkunun Kızı, Magic Apple ve Misky Baby, eküri destekli Best Master öne çıkan taylar. Güven Han sürprizde.

3.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Eser. Alemin Kralı, Kral Artur ve Sıkıntı Yok arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: İlk kez piste çıkan taylarda Oğlum Çelik ve Win Green Win ayrımsız kuponlarda yer almalı. Best Friend ve Rastgo geniş oynayanlara.

5.AYAK: Kum pistteki uzun mesafeli yarışta Atik Atik, Özçocuk, Aşıkbey, Efeberk ve Eseralp çekişmesine Beyza Sultan da katılabilir.

6.AYAK: Kapanış koşusunu formunu fit duruma getiren Avukat'ın kazanmasını bekliyorum. İyi şanslar.