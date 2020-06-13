  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Avukat şanslı
Avukat şanslı ERGUN ONARIR Avukat şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.06.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışını kalabalık tutalım. Galvatron, Ağa Dadaş,Red Tornado, Runner Sun, Koçulaş ve ağır kilosuna rağmen My Pride daha şanslı isimler.
2.AYAK: Çim pistteki 3 şartlı yarışta Utkunun Kızı, Magic Apple ve Misky Baby, eküri destekli Best Master öne çıkan taylar. Güven Han sürprizde.
3.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Eser. Alemin Kralı, Kral Artur ve Sıkıntı Yok arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: İlk kez piste çıkan taylarda Oğlum Çelik ve Win Green Win ayrımsız kuponlarda yer almalı. Best Friend ve Rastgo geniş oynayanlara.
5.AYAK: Kum pistteki uzun mesafeli yarışta Atik Atik, Özçocuk, Aşıkbey, Efeberk ve Eseralp çekişmesine Beyza Sultan da katılabilir.
6.AYAK: Kapanış koşusunu formunu fit duruma getiren Avukat'ın kazanmasını bekliyorum. İyi şanslar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA