1.AYAK: "Şükrü Dinçel" koşusunda Katma Değer. Victory Is Ours, Curtaralo, Big Brown, Grashof ve Black Wasp kapışması yaşanacak. Çeko Dayı sürprizde.



2.AYAK: Arapların uzun mesafe yarışında Laz Oğlum, Hazar Denizi ve Bir Ömer birincilik adaylarım.



3.AYAK: Maiden yarışta Samsun, Olsar, Zazu, Hecemine ve Hasret Köprüsü birinciliğe daha yakın taylar.



4.AYAK: "Ali Doğan Ünlü" koşusunda Ulan Bator ve Rhythm Divine kapışması kazananı belirler.



5.AYAK: "Sadık Eliyeşil" koşusunda favorim Kingsman. Rakip yazacaklar Çakalınoğlu ve Quante Volte'ye şans tanısınlar.



6.AYAK: Dişi tayların kapanış koşusunda La Querda, Only For Love, Gypsy Girl ve Treacherous arasında düğüm çözülür. Bol şans.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın