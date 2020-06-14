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Anasayfa Yazarlar Kingsman şanslı
Kingsman şanslı ERGUN ONARIR Kingsman şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.06.2020, 00:00
1.AYAK: "Şükrü Dinçel" koşusunda Katma Değer. Victory Is Ours, Curtaralo, Big Brown, Grashof ve Black Wasp kapışması yaşanacak. Çeko Dayı sürprizde.

2.AYAK: Arapların uzun mesafe yarışında Laz Oğlum, Hazar Denizi ve Bir Ömer birincilik adaylarım.

3.AYAK: Maiden yarışta Samsun, Olsar, Zazu, Hecemine ve Hasret Köprüsü birinciliğe daha yakın taylar.

4.AYAK: "Ali Doğan Ünlü" koşusunda Ulan Bator ve Rhythm Divine kapışması kazananı belirler.

5.AYAK: "Sadık Eliyeşil" koşusunda favorim Kingsman. Rakip yazacaklar Çakalınoğlu ve Quante Volte'ye şans tanısınlar.

6.AYAK: Dişi tayların kapanış koşusunda La Querda, Only For Love, Gypsy Girl ve Treacherous arasında düğüm çözülür. Bol şans.
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