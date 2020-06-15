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Anasayfa Yazarlar Elfidam şanslı
Elfidam şanslı ERGUN ONARIR Elfidam şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.06.2020, 00:00

1.AYAK: Arap taylarının 1 şartlı yarışında Berkercan, Asil Yumruk, Dostbağı, Tanırkardeşler ve Nakış öne çıkıyor. Tuncer yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli çim yarışında Yahyahün, Barış ve Monaco öncelikli isimler. Stronger ve Drummer geniş oynayanlara.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin 4 şartlı yarışını istim üstündeki Elfidam'ın kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Kumdaki kısa vade yarışta Can Dadaş ve Perfect Runner ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Tayların çimdeki 15 handikap kapışmasındaPetrocelli, Fastn Famous, Age Of Hearts, Our Pride, Ugly Actiın ve Narthan Bey kapışması yaşanacak.
6.AYAK: Kapanışta Ova Beyi, Süerdem, Kuzen ve Tamerşah birincilik adaylarım. İyi şanslar.

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