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Anasayfa Yazarlar Gold Polat şanslı
Gold Polat şanslı ERGUN ONARIR Gold Polat şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.06.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap kapışmasında Fedhan, Cambaz, Çalışkanhan ve Longstar öncelikli isimler.
2.AYAK: Maiden yarışta Geronimo, Mister Ra ve Take Oath birinciliğe daha yakın taylar. Has Altun sürprizde.
3.AYAK: Çim pistteki uzun masefeli 17 handikap yarışını formunu geliştiren Gold Polat'ın kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: "Mevlana" koşusunda Magnum Opus, Secret Lover ve Justice For All birinciliğe daha yakın taylar.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Juggernaut, Beyond Expectation, Koçovalı ve Golden Age daha şanslı taylar.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Özdoğa, Göklerin Gülü, Bonjur El Samawi, Aysel Ana ve Pexuss arasında düğüm çözülür. İyi şanslar.

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