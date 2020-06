1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap kapışmasında Fedhan, Cambaz, Çalışkanhan ve Longstar öncelikli isimler.

2.AYAK: Maiden yarışta Geronimo, Mister Ra ve Take Oath birinciliğe daha yakın taylar. Has Altun sürprizde.

3.AYAK: Çim pistteki uzun masefeli 17 handikap yarışını formunu geliştiren Gold Polat'ın kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: "Mevlana" koşusunda Magnum Opus, Secret Lover ve Justice For All birinciliğe daha yakın taylar.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Juggernaut, Beyond Expectation, Koçovalı ve Golden Age daha şanslı taylar.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Özdoğa, Göklerin Gülü, Bonjur El Samawi, Aysel Ana ve Pexuss arasında düğüm çözülür. İyi şanslar.