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51 yeni tay daha ERGUN ONARIR 51 yeni tay daha ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.06.2020, 00:00

Şirinyer'de bugün 46 Arap ve 5 İngiliz tayı yarış yaşamına başlıyor.
1.AYAK: Arapların 1 şartlı yarışında Belinay Sultan, Yeksıra, Akben, Hedefe Koş Kızım ve Deniz Kurdu birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Gray Wolf, Tek Dadaş, Çınar Bey ve Spring Break arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: şartlı yarışta Black Panther, Dont Lock Back ve Medzamor birincilik adaylarım.
4.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Abrakadabra, Kurtarıcı, Silent River ve Ateşbüken kapışması yaşanacak.
5.AYAK: 4 şartlı yarışta Calliente öne çıkıyor. Rakip yazacaklar İpekkız ve Congenial Son'u işaretlesinler.
Baba Döker daha sonra.
6.AYAK: Dişilerin kapanış koşusunu formunu geliştiren Miss Gölcük'ün kazanmasını bekliyorum.

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