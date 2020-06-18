Şirinyer'de bugün 46 Arap ve 5 İngiliz tayı yarış yaşamına başlıyor.

1.AYAK: Arapların 1 şartlı yarışında Belinay Sultan, Yeksıra, Akben, Hedefe Koş Kızım ve Deniz Kurdu birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Gray Wolf, Tek Dadaş, Çınar Bey ve Spring Break arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: şartlı yarışta Black Panther, Dont Lock Back ve Medzamor birincilik adaylarım.

4.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Abrakadabra, Kurtarıcı, Silent River ve Ateşbüken kapışması yaşanacak.

5.AYAK: 4 şartlı yarışta Calliente öne çıkıyor. Rakip yazacaklar İpekkız ve Congenial Son'u işaretlesinler.

Baba Döker daha sonra.

6.AYAK: Dişilerin kapanış koşusunu formunu geliştiren Miss Gölcük'ün kazanmasını bekliyorum.