1.AYAK: İlk kez piste çıkan taylarda Dragon Born ve Long Field öne çıkıyor. Queen Derya da ihmale gelmez.

2.AYAK: 5 şartlı yarışta Humbara, Kara Hisar, Obrada ve Brave Azur öncelikli isimler.

Gold Fist ve Celal Baba geniş oynayanlara.

3.AYAK: Arapların 16 handikap kapışmasında Canımbabam, Aslansoylu, Altınbay, Lolan Güzeli ve Turgut Usta şanslı isimler. Uluat ve Fıratın Öfkesi yeri olanlara.

4.AYAK: 5 şartlı yarışı etkili jokeyi Selim Kaya ile Tek Yürek'in kazanmasını bekliyorum. Kapaklıcan ve Atlıbey sert rakiplerdir.

5.AYAK: 4 şartlı yarışta Gümüşberk ve Sanberk kapışmasını izleyeceğiz.

Akağaç daha sonra.

6.AYAK: Kapanışta Safir kız, Coral Rose, Single Car, Gaddara, Tlos ve Black Adler arasında birincilik düğümü çözülür. İyi şanslar.