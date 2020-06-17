1.AYAK: İlk kez piste çıkan taylarda Dragon Born ve Long Field öne çıkıyor. Queen Derya da ihmale gelmez.
2.AYAK: 5 şartlı yarışta Humbara, Kara Hisar, Obrada ve Brave Azur öncelikli isimler.
Gold Fist ve Celal Baba geniş oynayanlara.
3.AYAK: Arapların 16 handikap kapışmasında Canımbabam, Aslansoylu, Altınbay, Lolan Güzeli ve Turgut Usta şanslı isimler. Uluat ve Fıratın Öfkesi yeri olanlara.
4.AYAK: 5 şartlı yarışı etkili jokeyi Selim Kaya ile Tek Yürek'in kazanmasını bekliyorum. Kapaklıcan ve Atlıbey sert rakiplerdir.
5.AYAK: 4 şartlı yarışta Gümüşberk ve Sanberk kapışmasını izleyeceğiz.
Akağaç daha sonra.
6.AYAK: Kapanışta Safir kız, Coral Rose, Single Car, Gaddara, Tlos ve Black Adler arasında birincilik düğümü çözülür. İyi şanslar.