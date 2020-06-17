1.AYAK: Dişi tayların yarışında Show Girl, Shauri, Sacred Zenyetta ve Berdar birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Kısrakların kısa vade yarışında Gökçe Hatun, Sinoplu Merve, Gurbet Ateşi ve Prenses Montana kapışması yaşanacak.

3.AYAK: Kupa mücadelesinde Long Runner, Finesse ve Scoutleo birincilik adaylarım.

Rampage ve arızasını atlatan Yamanlarbeyi sürpriz bekleyenlere.

4.AYAK: Dişi İngilizlerin kısa vade yarışında Flashing Girl, Şeker Hanım ve Hafo arasında birincilik düğümü çözülür.

5.AYAK: "23 Nisan" grup yarışını istim üzerindeki eküri destekli Karamustafa'nın kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki 1 şartlı ya rışta Fusion, Empress Faustina, Miro , Silver Frosy ve Barbarella Mia birincilik adaylarım. Bol şans.