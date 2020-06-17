  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Karamustafa
Karamustafa ERGUN ONARIR Karamustafa ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.06.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların yarışında Show Girl, Shauri, Sacred Zenyetta ve Berdar birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Kısrakların kısa vade yarışında Gökçe Hatun, Sinoplu Merve, Gurbet Ateşi ve Prenses Montana kapışması yaşanacak.
3.AYAK: Kupa mücadelesinde Long Runner, Finesse ve Scoutleo birincilik adaylarım.
Rampage ve arızasını atlatan Yamanlarbeyi sürpriz bekleyenlere.
4.AYAK: Dişi İngilizlerin kısa vade yarışında Flashing Girl, Şeker Hanım ve Hafo arasında birincilik düğümü çözülür.
5.AYAK: "23 Nisan" grup yarışını istim üzerindeki eküri destekli Karamustafa'nın kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki 1 şartlı ya rışta Fusion, Empress Faustina, Miro , Silver Frosy ve Barbarella Mia birincilik adaylarım. Bol şans.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA