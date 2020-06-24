1.AYAK: "Satış 2" koşusunda eküri destekli Halley, Koçovalı, Never Lose, Sugar Man ve Duru Kızım daha şanslı taylar.

2.AYAK: Arapların maiden yarışında Onarbey Yalvaçhan ve Hasibakız birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Çimdeki uzun mesafeli 4 şartlı yarışta Kerem Eyle ve Bozdağ Beyi ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: "Preveze" koşusunu hedef yapan Full Throttle birinciliğin en güçlü adayı. Rakip yazacaklara Zabun'u öneririm.

5.AYAK: 17 handikap kapışmasında Red Tornado, Azmantor, Salazar ve Alkandros arasında düğüm çözülür.

6.AYAK: Kapanıştaki 19 şartlı yarışta Sariduz, Bawikal Nevzo, Barışın Gücü, Atılgan Ağa, Gülüş ve Defneciğim kapışması yaşanacak.