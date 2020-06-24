  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Full Throttle tek
Full Throttle tek ERGUN ONARIR Full Throttle tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.06.2020, 00:00

1.AYAK: "Satış 2" koşusunda eküri destekli Halley, Koçovalı, Never Lose, Sugar Man ve Duru Kızım daha şanslı taylar.
2.AYAK: Arapların maiden yarışında Onarbey Yalvaçhan ve Hasibakız birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Çimdeki uzun mesafeli 4 şartlı yarışta Kerem Eyle ve Bozdağ Beyi ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: "Preveze" koşusunu hedef yapan Full Throttle birinciliğin en güçlü adayı. Rakip yazacaklara Zabun'u öneririm.
5.AYAK: 17 handikap kapışmasında Red Tornado, Azmantor, Salazar ve Alkandros arasında düğüm çözülür.
6.AYAK: Kapanıştaki 19 şartlı yarışta Sariduz, Bawikal Nevzo, Barışın Gücü, Atılgan Ağa, Gülüş ve Defneciğim kapışması yaşanacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA