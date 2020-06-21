1.AYAK: Çimdeki 15 handikap kapışmasında Final, Bırakın Gitsin, Cascada,, Beykoz ve Legend Of Love öne çıkan taylar. Sun Time sürprizde.
2.AYAK: Arapların çimdeki kısa mesafe yarışını kalabalık tutalım.
Güldürgüldür, Selçuklubeyi, Kralonur, Budunalp, Günbike ve Singapur öncelikli isimler.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin "Tali Çalbatur" koşusunda Peri Lina, Cheri Cheri Lady ve Lucky Foot kapışması yaşanacak.
4.AYAK: 4 şartlı yarışta Lady Of Parthenia ve Saetta ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Maiden yarışta Karacakayalı, Erzincanlı, Muzobaba ve Gökçestar birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki 14 handikap yarışı formunu geliştiren Holigan'ın kazanmasını bekliyorum. Bol şans.