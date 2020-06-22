1.AYAK: Arap taylarının çimdeki 1 şartlı yarışında Köyağası Demir, Ateşin Kızı, Çığrüzgarı ve Balsena çekişmesine Tiragon da katılabilir.

2.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 4 şartlı yarışta İzbırak, Cesurhalim ve Özçevik ayrımsız yazılmalı. Yener ve Badinhan yeri olanlara.

3.AYAK: Tayların 16 handikap yarışını formunu yükselten Surplus'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

4.AYAK: Arapların grup 3 yarışında Bildenhan ve Mega Star ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Dervişbey, Özgan. Gizemligece ve ekürilerin temsilcisi Safari birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki 14 handikapta Ova Beyi, Ağcabeyi, Arapman, Gubaz, Hızkolik ve Hürreis kapışması yaşanacak. Bol şans.