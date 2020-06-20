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Anasayfa Yazarlar War Reason tek
War Reason tek ERGUN ONARIR War Reason tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.06.2020, 00:00

1.AYAK: Çim pistteki maiden yarışta Lion Lord, Go Cyclone, Red Ranger, Back Stoorm, Snow Hound ve The Winner birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin 4 şartlı yarışını formunu yükselten War Reason'un kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
3.AYAK: Arapların 14 handikap kapışmasında Benli Sultan, Tankernecla, Tahtalı, Bay Uçan ve Esmergöz birincilik adaylarım.
4.AYAK: 4 şartlı yarışta King Pinto, Mestan Efe ve Look Star öne çıkan taylar. King Of Utkun ve Hard Floyd geniş oynayanlara.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta İskender, Field Star, Sini Köşk ve Sakeena daha şanslı taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki uzun mesafe yarışta Big Farrier ve Değerli ayrımsız kuponlarda yer almalı.
Has'a kilosu sorun yaratabilir.

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