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Anasayfa Yazarlar Aşkarbey şanslı
Aşkarbey şanslı ERGUN ONARIR Aşkarbey şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.06.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların yamaklara ait 3 şartlı yarışında Tekfordteyfik ve Aslanturbo ayrımsız kuponlarda yer almalı.
2.AYAK: 15 handikap kapışmasında Özbilgin, Uçanbilgin, Çelikmavi, Gedizkaya, Peksoyunoğlu ve Hanım Sultan arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Arap taylarının 1 şartlı yarışında Aşkartay öne çıkıyor, Aymelekcan ve Prens Cora'yı rakip yazacaklara öneririm.
4.AYAK: Kısa vade yarışta El Nino, Rebel Yell ve King Of The Fire arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: 5 şartlı yarışta Gümüşkesen, Başkaynak, Sanberk ve Akağaç öne çıkıyor. Rusdamat ve Umutlu geniş oynayanlara.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Fearless Girl, Brave Colleen, Flamboyant, Babayega ve Lionefe kapışması yaşanacak. İyi şanslar.

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