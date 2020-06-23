1.AYAK: Arapların yamaklara ait 3 şartlı yarışında Tekfordteyfik ve Aslanturbo ayrımsız kuponlarda yer almalı.

2.AYAK: 15 handikap kapışmasında Özbilgin, Uçanbilgin, Çelikmavi, Gedizkaya, Peksoyunoğlu ve Hanım Sultan arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Arap taylarının 1 şartlı yarışında Aşkartay öne çıkıyor, Aymelekcan ve Prens Cora'yı rakip yazacaklara öneririm.

4.AYAK: Kısa vade yarışta El Nino, Rebel Yell ve King Of The Fire arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: 5 şartlı yarışta Gümüşkesen, Başkaynak, Sanberk ve Akağaç öne çıkıyor. Rusdamat ve Umutlu geniş oynayanlara.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Fearless Girl, Brave Colleen, Flamboyant, Babayega ve Lionefe kapışması yaşanacak. İyi şanslar.