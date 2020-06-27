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Anasayfa Yazarlar Emperor Sion
Emperor Sion ERGUN ONARIR Emperor Sion ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.06.2020, 00:00

1.AYAK: Çim pistteki 14 handikap kapışmasını kalabalık tutalım. Rhythm Of Power, İskender, Sini Köşk, Patlıcan, By Akdekir ve Oppurtunist öne çıkan taylar. Sin sürprizde.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Speed Engine, Felicita, Snow Hound, Winters Love ve Vortex birincilik mücadelesi verecek taylar.
3.AYAK: İngilizlerin 3 şartlı yarışını formunu geliştiren Emperor Sion'un kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların kısa vade yarışında Yollaraz ve Şarlo ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Pirşakır, Azrastar ve Twilight Zone öne çıkan taylar. Pentimento, Take My Heart ve Spring Al yeri olanlara.
6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanış koşusunda April Blessing, Angeletta, Ayza ve Invisible Woman arasında kazanan belirlenir. İyi şanslar.

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