1.AYAK: Çim pistteki 14 handikap kapışmasını kalabalık tutalım. Rhythm Of Power, İskender, Sini Köşk, Patlıcan, By Akdekir ve Oppurtunist öne çıkan taylar. Sin sürprizde.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Speed Engine, Felicita, Snow Hound, Winters Love ve Vortex birincilik mücadelesi verecek taylar.

3.AYAK: İngilizlerin 3 şartlı yarışını formunu geliştiren Emperor Sion'un kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların kısa vade yarışında Yollaraz ve Şarlo ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Pirşakır, Azrastar ve Twilight Zone öne çıkan taylar. Pentimento, Take My Heart ve Spring Al yeri olanlara.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanış koşusunda April Blessing, Angeletta, Ayza ve Invisible Woman arasında kazanan belirlenir. İyi şanslar.