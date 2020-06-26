1.AYAK: Kısrakların çimdeki 5 şartlı yarışında Beyza Sultan, Mavi Bahar,Varlıklı ve Romanolur öncelikli isimler. Ildır Esintisi sürprizde.
2.AYAK:
"Nadas" koşusunda Çircuz, Abjarkız, Quenn Lily ve Selen Kızım öne çıkan taylar.
Freude ve Always Lucky yeri olanlara.
3.AYAK: Uzun mesafeli çim yarışını formunu geliştiren Monaco'nun kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
4.AYAK: "Atilla Midillili" koşusunda Jack Sparrow, The Matched ve Sharpa birincilik adaylarım.
5.AYAK: Maiden yarışta Happy Time, Silver Frost, Fettahoğlu, Doğu Prensi ve Saraylım daha şanslı taylar.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Galiçya, İztan ve Uğursel kapışmasını izleyeceğiz. Güldürgüldür ve Aslansütü geniş oynayanlara.