1.AYAK: Kısrakların çimdeki 5 şartlı yarışında Beyza Sultan, Mavi Bahar,Varlıklı ve Romanolur öncelikli isimler. Ildır Esintisi sürprizde.

2.AYAK:

"Nadas" koşusunda Çircuz, Abjarkız, Quenn Lily ve Selen Kızım öne çıkan taylar.

Freude ve Always Lucky yeri olanlara.

3.AYAK: Uzun mesafeli çim yarışını formunu geliştiren Monaco'nun kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

4.AYAK: "Atilla Midillili" koşusunda Jack Sparrow, The Matched ve Sharpa birincilik adaylarım.

5.AYAK: Maiden yarışta Happy Time, Silver Frost, Fettahoğlu, Doğu Prensi ve Saraylım daha şanslı taylar.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Galiçya, İztan ve Uğursel kapışmasını izleyeceğiz. Güldürgüldür ve Aslansütü geniş oynayanlara.