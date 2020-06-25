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Anasayfa Yazarlar Aksakallı şanslı
Aksakallı şanslı ERGUN ONARIR Aksakallı şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.06.2020, 00:00

1. AYAK: Dişi Arap taylarının maiden yarışında Kayakule, Karaçulha, Diyarana, Hedefe Koş Kızım ve İpeksoylu birincilik adaylarım.
2.AYAK: "F.L.
Karaosmanoğlu" grup yarışında Gold Coust, Oğlum Göktuğ.
Utkunun Kızı ve Kuru Soğan arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Arapların 17 handikap kapışmasında Tumbulağam, Demirbars ve Pilevneli öncelikli isimler. Tekiner sürprizde.
4.AYAK: İngilizlerin kumdaki kısa vade yarışını formunu geliştiren Aksakallı'nın kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Akben, Meryemce ve eküri destekli Semele öne çıkan taylar.
6.AYAK: Kısrakların koşusunda Mavi Dalga, Gülüşlü, Madam Elli ve Benli Sultan öncelikli tercihlerim.

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