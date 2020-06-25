1. AYAK: Dişi Arap taylarının maiden yarışında Kayakule, Karaçulha, Diyarana, Hedefe Koş Kızım ve İpeksoylu birincilik adaylarım.

2.AYAK: "F.L.

Karaosmanoğlu" grup yarışında Gold Coust, Oğlum Göktuğ.

Utkunun Kızı ve Kuru Soğan arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Arapların 17 handikap kapışmasında Tumbulağam, Demirbars ve Pilevneli öncelikli isimler. Tekiner sürprizde.

4.AYAK: İngilizlerin kumdaki kısa vade yarışını formunu geliştiren Aksakallı'nın kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Akben, Meryemce ve eküri destekli Semele öne çıkan taylar.

6.AYAK: Kısrakların koşusunda Mavi Dalga, Gülüşlü, Madam Elli ve Benli Sultan öncelikli tercihlerim.