  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Demirkurt şanslı
Demirkurt şanslı ERGUN ONARIR Demirkurt şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.06.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi İngilizlerin uzun mesafeli çim yarışında Ashera ve No Drama birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Çok uzun mesafeli 14 handikap yarışını formunu ilerleten Demirkurt'un kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.
3.AYAK: 2 yaşlıların 4 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Ünlü My Daughter, El Tigre, Prenses Hira, Noterin Kızı, Eurasia ve Valor öne çıkan taylar.
4.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Ağamsın, Kösef, Memo Ağa, Racing Prenses ve Canfaruk öne çıkan taylar.
5.AYAK: İngilizlerin kumdaki 4 şartlı yarışında Sun Of Day. Anka ve eküri destekli Flying Bird çekişmesine Pancmahal da katılabilir.
6.AYAK: Çim pistteki kapanışta Göklerin Gülü, Yılmaz Hoca ve Oktayınoğlu birincilik adaylarım.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA