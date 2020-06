1.AYAK: Dişi İngilizlerin uzun mesafeli çim yarışında Ashera ve No Drama birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Çok uzun mesafeli 14 handikap yarışını formunu ilerleten Demirkurt'un kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.

3.AYAK: 2 yaşlıların 4 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Ünlü My Daughter, El Tigre, Prenses Hira, Noterin Kızı, Eurasia ve Valor öne çıkan taylar.

4.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Ağamsın, Kösef, Memo Ağa, Racing Prenses ve Canfaruk öne çıkan taylar.

5.AYAK: İngilizlerin kumdaki 4 şartlı yarışında Sun Of Day. Anka ve eküri destekli Flying Bird çekişmesine Pancmahal da katılabilir.

6.AYAK: Çim pistteki kapanışta Göklerin Gülü, Yılmaz Hoca ve Oktayınoğlu birincilik adaylarım.