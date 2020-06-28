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Anasayfa Yazarlar Nedret favorim
Nedret favorim ERGUN ONARIR Nedret favorim ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.06.2020, 00:00
1.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 15 handikap yarışında Smart Girl, Cibo Han, George Best, Ağrı Kasırgası ve My Brand birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Dişi Arap taylarının maiden yarışını formunu geliştiren Nedret'in kazanmasını bekliyorum.
3.AYAK: Dişi tayların 3 şartlı yarışında Marakay, She Is The one, Queen Of Fire ve Only For Love öncelikli isimler.
4.AYAK: "Fethi Atan" koşusunda Kuzey Kafkasyalı, Lupo Uno ve After Forever arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Ilsum, Günbilen ve Eze Eze birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Arapların çimdeki kapanış koşusunda İzbırak, Demiryıldız, Ciğerdelen ve Kadeş birincilik adaylarım. İyi şanslar.
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