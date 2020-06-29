  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Mezithaber şanslı
Mezithaber şanslı ERGUN ONARIR Mezithaber şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.06.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi İngilizlerin 14 handikap yarışında Spark Racer, Stronger, Danielas Daughter, Türknur, Angels Shane ve Arpello birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Çim pistteki mukavemet yarışında Yahyabey Gülü ve Kıratın Güzeli ayrımsız kuponlarda yerini almalı.
3.AYAK: Dişi tayların çim pistteki 4 şartlı yarışında Heads Above, Innocent Ghost, Umay, Age Of Hearts çekişmesine Victorina da katılabilir.
4.AYAK: 5 şartlı çim yarış çekişmeli geçmeye aday. Tomiris, Queen Of Proti, Jettay ve Village Hoof arasında düğüm çözülür.
5.AYAK; Bölünen maiden yarışta Işıtan, Tanırbey ve Hekimoğlu birinciliğe daha yakın taylar. Çağlayenşelale yeri olanlara.
6.AYAK: Kapanışta ikincilikler serisini sonlandırmak isteyen Mezithaber'in kazanmasını bekliyorum.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA