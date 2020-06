1.AYAK: Dişi İngilizlerin 14 handikap yarışında Spark Racer, Stronger, Danielas Daughter, Türknur, Angels Shane ve Arpello birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Çim pistteki mukavemet yarışında Yahyabey Gülü ve Kıratın Güzeli ayrımsız kuponlarda yerini almalı.

3.AYAK: Dişi tayların çim pistteki 4 şartlı yarışında Heads Above, Innocent Ghost, Umay, Age Of Hearts çekişmesine Victorina da katılabilir.

4.AYAK: 5 şartlı çim yarış çekişmeli geçmeye aday. Tomiris, Queen Of Proti, Jettay ve Village Hoof arasında düğüm çözülür.

5.AYAK; Bölünen maiden yarışta Işıtan, Tanırbey ve Hekimoğlu birinciliğe daha yakın taylar. Çağlayenşelale yeri olanlara.

6.AYAK: Kapanışta ikincilikler serisini sonlandırmak isteyen Mezithaber'in kazanmasını bekliyorum.