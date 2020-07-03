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Anasayfa Yazarlar Stark kazanabilir
Stark kazanabilir ERGUN ONARIR Stark kazanabilir ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.07.2020, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta Race Master, Chaotic, Megaloman ve Bay Mete birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Çimdeki 15 handikapta Ferhan, Cambaz ve Brave King öne çıkıyor. Güvenemeyenler Longstar ve Creed Boy'a şans tanısınlar.
3.AYAK:
"Dinçer Cebeci" koşusunda Coach ve Çakalınoğlu ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: Sentetikteki kısa vade yarışta Aşemez, Şahinter, Cevher, Fatih Ağa ve Akkula arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Stark'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Arapların çimdeki kapanış koşusunu kalabalık tutalım.
Daloğlu, Spartaküs, Kralonur, Alsancaklı, Biturbo ve Bawepir daha şanslı isimler. İyi şanslar.

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