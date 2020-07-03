1.AYAK: Maiden yarışta Race Master, Chaotic, Megaloman ve Bay Mete birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: Çimdeki 15 handikapta Ferhan, Cambaz ve Brave King öne çıkıyor. Güvenemeyenler Longstar ve Creed Boy'a şans tanısınlar.

3.AYAK:

"Dinçer Cebeci" koşusunda Coach ve Çakalınoğlu ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Sentetikteki kısa vade yarışta Aşemez, Şahinter, Cevher, Fatih Ağa ve Akkula arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Stark'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Arapların çimdeki kapanış koşusunu kalabalık tutalım.

Daloğlu, Spartaküs, Kralonur, Alsancaklı, Biturbo ve Bawepir daha şanslı isimler. İyi şanslar.