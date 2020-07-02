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Anasayfa Yazarlar Babürbey şanslı
Babürbey şanslı ERGUN ONARIR Babürbey şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.07.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların yamaklara ait uzun mesafeli kum yarışında Karamıh, Özerdinç, Kızılhan, Beyaz Kule, Goben ve Yeşil Yol daha şanslı isimler.
2:AYAK: Dişi tayların çim pistteki 4 şartlı yarışında Riviera, Berceste, Brave Princess, Bahariko, She Is My Baby ve Firdes Tay kapışması yaşanacak.
3.AYAK: Çimdeki 16 handikap kapışmasında Benligül, Landing, Kuzen, Biçeroğlu ve Canözgü birinciliğe yakın isimler.
4.AYAK: Maiden yarışta formunu ilerleten Yeksıra birinciliğe göz dikti. Rakip yazacaklara Yeğenim Toprak'ı öneririm.
5.AYAK: İngilizlerin kumdaki 16 handikap yarışında Hellbent, Galvatron, Yahyahan ve Dream Soldier öne çıkıyor. Gölcüklü sürprizde, 6.AYAK: Kumdaki kapanış koşusunu formunu geliştiren Babürbey'in kazanmasını bekliyorum.

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