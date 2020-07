1.AYAK: Arapların yamaklara ait uzun mesafeli kum yarışında Karamıh, Özerdinç, Kızılhan, Beyaz Kule, Goben ve Yeşil Yol daha şanslı isimler.

2:AYAK: Dişi tayların çim pistteki 4 şartlı yarışında Riviera, Berceste, Brave Princess, Bahariko, She Is My Baby ve Firdes Tay kapışması yaşanacak.

3.AYAK: Çimdeki 16 handikap kapışmasında Benligül, Landing, Kuzen, Biçeroğlu ve Canözgü birinciliğe yakın isimler.

4.AYAK: Maiden yarışta formunu ilerleten Yeksıra birinciliğe göz dikti. Rakip yazacaklara Yeğenim Toprak'ı öneririm.

5.AYAK: İngilizlerin kumdaki 16 handikap yarışında Hellbent, Galvatron, Yahyahan ve Dream Soldier öne çıkıyor. Gölcüklü sürprizde, 6.AYAK: Kumdaki kapanış koşusunu formunu geliştiren Babürbey'in kazanmasını bekliyorum.