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Anasayfa Yazarlar Regamour şanslı
Regamour şanslı ERGUN ONARIR Regamour şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.07.2020, 00:00

1.AYAK: Çim pistteki 3 şartlı yarışta Paths Of Victory, Ginger Snap ve Serbülent öne çıkan taylar.
Egyptus, Banes ve Alto geniş oynayanlara.
2.AYAK: İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Miss Perfect, Rocky For Mnm, Rey, Samothraki, Sevmek Zamanı ve Cihangül birincilik adaylarım.
3.AYAK: Sentetikteki uzun mesafeli 4 şartlı yarışta Doğa Kanunu ve Çeko Dayı birlikte düşünülmeli.
4.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Şenhan, Cankurtbey, Duman, Gergin arasında düğüm çözülür.
Rusdamat sürpriz 5.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Regamour birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Tekkurşun, Altın Suyu, Aysel Ana, Prens Montana ve Luna Dancer kapışması yaşanacak. İyi şanslar.

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