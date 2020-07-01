1.AYAK: Çim pistteki 3 şartlı yarışta Paths Of Victory, Ginger Snap ve Serbülent öne çıkan taylar.

Egyptus, Banes ve Alto geniş oynayanlara.

2.AYAK: İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Miss Perfect, Rocky For Mnm, Rey, Samothraki, Sevmek Zamanı ve Cihangül birincilik adaylarım.

3.AYAK: Sentetikteki uzun mesafeli 4 şartlı yarışta Doğa Kanunu ve Çeko Dayı birlikte düşünülmeli.

4.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Şenhan, Cankurtbey, Duman, Gergin arasında düğüm çözülür.

Rusdamat sürpriz 5.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Regamour birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Tekkurşun, Altın Suyu, Aysel Ana, Prens Montana ve Luna Dancer kapışması yaşanacak. İyi şanslar.