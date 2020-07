Waltz Goes On

1.AYAK: Arap taylarının 2 şartlı yarışında Milasberk ve Özakbey öne çıkıyor. Maviçuha yeri olanlarca düşünülmeli.

2:AYAK: Kumdaki uzun mesafeli 17 handikap kapışmasında Living For Love, Çınar Bey, Tek Dadaş, Jinet, Pettit Blue ve Jak Vjetar öncelikli isimler.

3.AYAK:

Kısrakların çim pistteki 5 şartlı yarışında Mirenda, Benli Sultan ve Calibe Tay arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: Maiden yarışta My Big Dream, Turgutlu Efesi, Best Friend ve Fear Nothing birinciliğe daha yakın taylar.

5.AYAK: Tayların çimdeki uzun mesafeli 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Waltz Goes On'un kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanışta Şanslı Kafkas, Kamertay, Cesurayak, Tibet ve Özdoğa birincilik adaylarım.