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Anasayfa Yazarlar Waltz Goes On
Waltz Goes On ERGUN ONARIR Waltz Goes On ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.07.2020, 00:00

1.AYAK: Arap taylarının 2 şartlı yarışında Milasberk ve Özakbey öne çıkıyor. Maviçuha yeri olanlarca düşünülmeli.
2:AYAK: Kumdaki uzun mesafeli 17 handikap kapışmasında Living For Love, Çınar Bey, Tek Dadaş, Jinet, Pettit Blue ve Jak Vjetar öncelikli isimler.
3.AYAK:
Kısrakların çim pistteki 5 şartlı yarışında Mirenda, Benli Sultan ve Calibe Tay arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: Maiden yarışta My Big Dream, Turgutlu Efesi, Best Friend ve Fear Nothing birinciliğe daha yakın taylar.
5.AYAK: Tayların çimdeki uzun mesafeli 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Waltz Goes On'un kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanışta Şanslı Kafkas, Kamertay, Cesurayak, Tibet ve Özdoğa birincilik adaylarım.

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