1.AYAK: Arapların maiden yarışında Mabeyn, Miss Bultan ve Makaron birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: İngilizlerin çimdeki 14 handikap kapışmasında Green Gift. Share Together, By Canko, Pachinko ve Brave Air birincilik adaylarım.

3.AYAK: Bölünen maiden yarışta Meryemce, İpeksoylu, Gülçin Sultan ve Balsena arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: "Zeytinlik" koşusunda Don Corleone ve Secred Blood ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Tavuzkuşu birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunu kalabalık tutalım. Altınbay, Peksoyunoğlu, Uluat, Kobrareco, Kıvraktay ve İztan kapışmasına Zülfikaryeli de katılabilir. İyi şanslar.