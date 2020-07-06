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Anasayfa Yazarlar Tavuzkuşu şanslı
Tavuzkuşu şanslı ERGUN ONARIR Tavuzkuşu şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.07.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların maiden yarışında Mabeyn, Miss Bultan ve Makaron birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: İngilizlerin çimdeki 14 handikap kapışmasında Green Gift. Share Together, By Canko, Pachinko ve Brave Air birincilik adaylarım.
3.AYAK: Bölünen maiden yarışta Meryemce, İpeksoylu, Gülçin Sultan ve Balsena arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: "Zeytinlik" koşusunda Don Corleone ve Secred Blood ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Tavuzkuşu birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunu kalabalık tutalım. Altınbay, Peksoyunoğlu, Uluat, Kobrareco, Kıvraktay ve İztan kapışmasına Zülfikaryeli de katılabilir. İyi şanslar.

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