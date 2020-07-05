1.AYAK: Çim pistteki kupa mücadelesinde Selen Kızım, Tha Last Squad, Aragona, Gipsy Girl ve Çakırın Kızı birinciliğe yakın taylar.
2.AYAK: Dişi tayların maiden yarışını formunu yükselten eküri destekli Pine Apple'nin kazanmasını bekliyorum.
3.AYAK: "Yedikule Surları" koşusunu kalabalık tutalım. Doğa Kanunu, Eyüpşah, Molto Bene, Kasalina, Night Laterne ve Rampage kapışması yaşanacak.
4.AYAK: "B.Karamehmet" grup yarışında ilk şansı Secret Lover'e veriyorum. Fire Of World ve Maghum Opus sert rakiplerdir. Mars sürprizde.
5.AYAK: Ertelenen "Anneler Günü" koşusunda Taçser ve Ulubaş öne çıkıyor. Ateşbibi yeri olanlara.
6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışta Via Veneto, Nexia, El Kızı ve Meliha Hanım öne çıkan taylar.