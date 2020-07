1.AYAK: 4 yaşlı Arapların yamaklara ait yarışında Tekkurşun, Ardabey, Fıratkentli, Büyük Atlı ve Güzel Tutku birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Maiden yarışta Saygıner, Oğlum Batuhan, Neslinaz ve Eşrefoğlubeyi öne çıkan taylar. Gökçestar sürpriz.

3.AYAK: "Saim Önhon" koşusunda formunu geliştiren Babaismail'den başarı bekliyorum. Riski sevenler tek yazabilir.

4.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında After Forever, Proxy, Pendragon ve Drıve Faster nkapışmasını izleyeceğiz.

5.AYAK: Sentetikteki 16 handikap yarışında Güvenimsin. The Last Lion ve Ağrı kasırgası çekişmesine Seven Girl de katılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maidende Uçarşahin, Eze Eze ve Hasret Köprüsü öne çıkan taylar. Onarbey yeri olanlarca işaretlenmeli.