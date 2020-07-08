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Babaismail ERGUN ONARIR Babaismail ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.07.2020, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların yamaklara ait yarışında Tekkurşun, Ardabey, Fıratkentli, Büyük Atlı ve Güzel Tutku birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Maiden yarışta Saygıner, Oğlum Batuhan, Neslinaz ve Eşrefoğlubeyi öne çıkan taylar. Gökçestar sürpriz.
3.AYAK: "Saim Önhon" koşusunda formunu geliştiren Babaismail'den başarı bekliyorum. Riski sevenler tek yazabilir.
4.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında After Forever, Proxy, Pendragon ve Drıve Faster nkapışmasını izleyeceğiz.
5.AYAK: Sentetikteki 16 handikap yarışında Güvenimsin. The Last Lion ve Ağrı kasırgası çekişmesine Seven Girl de katılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maidende Uçarşahin, Eze Eze ve Hasret Köprüsü öne çıkan taylar. Onarbey yeri olanlarca işaretlenmeli.

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