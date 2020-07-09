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Anasayfa Yazarlar Kiyaset şanslı
Kiyaset şanslı ERGUN ONARIR Kiyaset şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.07.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin kumdaki 16 handikap kapışmasında Castaway, Hellbent, Freedom Flight, You Never Know, Bana ve Last Princess birincilik adaylarım.
2.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Beautiful Dramer ve Back Storm birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Çim pistteki uzun mesafe yarışını ikincilik serisini sonlanfırmak isteyen Kıyaset'in kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Tayların kısa vade yarışında eküri destekli Dembe, Criminal, King Pinto, Utkunun Kızı ve Patlıcan arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Çimdeki 15 handikap yarışında Lawson, Run For Ruya, Patlıcan ve Cheerleadereffect öne çıkan isimler.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Darkin, Antepli Kayra ve Son Of Zu öncelik tanıdığıma taylar.

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