1.AYAK: İngilizlerin kumdaki 16 handikap kapışmasında Castaway, Hellbent, Freedom Flight, You Never Know, Bana ve Last Princess birincilik adaylarım.

2.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Beautiful Dramer ve Back Storm birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Çim pistteki uzun mesafe yarışını ikincilik serisini sonlanfırmak isteyen Kıyaset'in kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Tayların kısa vade yarışında eküri destekli Dembe, Criminal, King Pinto, Utkunun Kızı ve Patlıcan arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Çimdeki 15 handikap yarışında Lawson, Run For Ruya, Patlıcan ve Cheerleadereffect öne çıkan isimler.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Darkin, Antepli Kayra ve Son Of Zu öncelik tanıdığıma taylar.