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Anasayfa Yazarlar Egenin Aslanı
Egenin Aslanı ERGUN ONARIR Egenin Aslanı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.07.2020, 00:00

1.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların 1 şartlı yarışında Kayasel, Çelik, Ertegi, Kubilaybey, Sarı Reis ve Beşkazalı birincilik adaylarım.
2.AYAK: İngilizlerın sentetikteki 15 handikap yarışında Azmantor ve Goldenpass ayrımsız kuponlarda yer alöalı.
3.AYAK: "Burhan Şenemgen" koşusunde Steel Man, Last Impact ve The Derwısh arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: "Fetih" koşusunda Fearless Action, Distant Shining, Victory Is Ours ve Mister Görkem öncelikli isimler. Uçanfil sürprizde.
5.AYAK: "Engelliler Haftası" koşusunu formunun zirvesindeki Egenin Aslanı'nın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir 6.AYAK: Kapaniş koşusunda Smart Girl, Snow Girl, Bye Bye Lullaby, Shauri ve Halley birinciliğe daha yakın taylar.

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