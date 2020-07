1.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların 1 şartlı yarışında Kayasel, Çelik, Ertegi, Kubilaybey, Sarı Reis ve Beşkazalı birincilik adaylarım.

2.AYAK: İngilizlerın sentetikteki 15 handikap yarışında Azmantor ve Goldenpass ayrımsız kuponlarda yer alöalı.

3.AYAK: "Burhan Şenemgen" koşusunde Steel Man, Last Impact ve The Derwısh arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: "Fetih" koşusunda Fearless Action, Distant Shining, Victory Is Ours ve Mister Görkem öncelikli isimler. Uçanfil sürprizde.

5.AYAK: "Engelliler Haftası" koşusunu formunun zirvesindeki Egenin Aslanı'nın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir 6.AYAK: Kapaniş koşusunda Smart Girl, Snow Girl, Bye Bye Lullaby, Shauri ve Halley birinciliğe daha yakın taylar.