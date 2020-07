By The Time

1.AYAK: Çim pistteki 15 handikap yarışında Hüsni, By Akdemir, Elibar ve King Jim Key öne çıkan taylar. Mestan Efe ve Rocky Boy yeri olanlara.

2.AYAK: Arapların kumdaki uzun mesafe yarışında Sungurlu, Şanslı Kafkas, Ildır Rüzgarı, Kararlı, Çağkar ve Marmarabeyi arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: İngilizlerin 14 handikap kapışmasında Poyraz Dağı, Atakan Abi, King Dadaş, Cool İmage ve Gray Wolf daha şanslı isimler.

4.AYAK: "Çakabey" koşusunda Romeo, Torosdağı ve Bildenhan kapışması kazananı belirler.

5.AYAK: "Veteriner Fakültesi" yarışınsa Kayı Ovası ve My Royal Sun ayrımsız kuponlarda yer almalı. Has sürprız yapabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışta ikincilikler serisine veda etmek isteyen By The Time birinciliğin güçlü adayı.

Tek yazılabilir.