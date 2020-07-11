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Anasayfa Yazarlar By The Time
By The Time ERGUN ONARIR By The Time ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.07.2020, 00:00

1.AYAK: Çim pistteki 15 handikap yarışında Hüsni, By Akdemir, Elibar ve King Jim Key öne çıkan taylar. Mestan Efe ve Rocky Boy yeri olanlara.
2.AYAK: Arapların kumdaki uzun mesafe yarışında Sungurlu, Şanslı Kafkas, Ildır Rüzgarı, Kararlı, Çağkar ve Marmarabeyi arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: İngilizlerin 14 handikap kapışmasında Poyraz Dağı, Atakan Abi, King Dadaş, Cool İmage ve Gray Wolf daha şanslı isimler.
4.AYAK: "Çakabey" koşusunda Romeo, Torosdağı ve Bildenhan kapışması kazananı belirler.
5.AYAK: "Veteriner Fakültesi" yarışınsa Kayı Ovası ve My Royal Sun ayrımsız kuponlarda yer almalı. Has sürprız yapabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışta ikincilikler serisine veda etmek isteyen By The Time birinciliğin güçlü adayı.
Tek yazılabilir.

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