1.AYAK: Çim pistteki 15 handikap yarışında Yamanbey, The Secret, Alto ve Vivaldi Storm birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: Arapların uzun mesafeli 16 handikap kapışmasında Uğursel, Bekir, Neşetim ve Cesurmirza arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: "Erkek Tay Deneme" koşusunda Call To Victory, Kingsman ve Full Throtle öncelikli isimler. Vernazza yeri olanlarca işaretlenmeli.

4.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Kafkasım, Zazu ve Uğur Perisi çekişmesi yaşanacak. Eküriler daha sonra.

5.AYAK: "M.Y.Yılmaz" koşusunda favorim Beyond Redemption. Tek yazamayanlar Gold Polat'a şans tanısınlar.

6.AYAK: "Dişi Tay Deneme" koşusu mücadeleli geçmeye aday. Luna Lovegood, Floride Coast, Prior, Real Queen ve Mindhunter öne çıkan taylar.

