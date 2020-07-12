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5.ayak tek ERGUN ONARIR 5.ayak tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.07.2020, 00:00
1.AYAK: Çim pistteki 15 handikap yarışında Yamanbey, The Secret, Alto ve Vivaldi Storm birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Arapların uzun mesafeli 16 handikap kapışmasında Uğursel, Bekir, Neşetim ve Cesurmirza arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: "Erkek Tay Deneme" koşusunda Call To Victory, Kingsman ve Full Throtle öncelikli isimler. Vernazza yeri olanlarca işaretlenmeli.
4.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Kafkasım, Zazu ve Uğur Perisi çekişmesi yaşanacak. Eküriler daha sonra.
5.AYAK: "M.Y.Yılmaz" koşusunda favorim Beyond Redemption. Tek yazamayanlar Gold Polat'a şans tanısınlar.
6.AYAK: "Dişi Tay Deneme" koşusu mücadeleli geçmeye aday. Luna Lovegood, Floride Coast, Prior, Real Queen ve Mindhunter öne çıkan taylar.
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