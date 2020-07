1.AYAK: Dişi tayların "Jandarma" koşusunda Lady Maya, Queen Of Fire, Heads Above, Meline Hanım, The Best Simge ve Umay arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Maiden yarışta Dervişbey, Özakbey, Budaklı, Kondubeyi, Balsena ve Hekimoğlu birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK:

"Sadun" koşusunda Özçevik, Ayliz, Tumbulağam ve Selimabi kapışması kazananı belirler.

4.AYAK: Arap taylarının maiden yarışını formunu geliştiren Köyağası Demir'in kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 17 handikap kapışmasında Salazar, Red Tornado, Bu Da Bator, Filibeli ve Mühendis birincilik adaylarım.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin çim pistteki 2 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Ayza'nın kazanmasını bekliyorum.