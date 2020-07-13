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Anasayfa Yazarlar Köyağası Demir
Köyağası Demir ERGUN ONARIR Köyağası Demir ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.07.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların "Jandarma" koşusunda Lady Maya, Queen Of Fire, Heads Above, Meline Hanım, The Best Simge ve Umay arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Maiden yarışta Dervişbey, Özakbey, Budaklı, Kondubeyi, Balsena ve Hekimoğlu birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK:
"Sadun" koşusunda Özçevik, Ayliz, Tumbulağam ve Selimabi kapışması kazananı belirler.
4.AYAK: Arap taylarının maiden yarışını formunu geliştiren Köyağası Demir'in kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 17 handikap kapışmasında Salazar, Red Tornado, Bu Da Bator, Filibeli ve Mühendis birincilik adaylarım.
6.AYAK: Dişi İngilizlerin çim pistteki 2 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Ayza'nın kazanmasını bekliyorum.

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