1.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların 1 şartlı yarışında Power Small, Abisinin Gülü, Baronial, Leros ve Captain Swing birincilik adaylarım.

2.AYAK: Dişi tayların kupa mücadelesinde Siyah İnci, Ambusher, Wind ve Spirit Of The Sky daha şanslı isimler.

3.AYAK: "Tapu Kadastro" kupasında Grande Aquila, Kerem Eyle ve Powerman öne çıkan taylar. Babaoktay, Extravagand ve Prince Anatolian geniş oynayanlara.

4.AYAK: 2 yaşlı tayların "Yalçın Batur" koşusunda Ünlü My Daughter, New Secret, Amadis ve Glıtzy arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışı idman pisti görüntüsüyle Allöşşş'nin kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Derdiyok, Göklerin Gülü, Yılmaz Hoca ve Mardinli öncelikli isimler. Oktayınoğlu sürprizde.