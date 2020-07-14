  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Allöşşş şanslı
Allöşşş şanslı ERGUN ONARIR Allöşşş şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.07.2020, 00:00

1.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların 1 şartlı yarışında Power Small, Abisinin Gülü, Baronial, Leros ve Captain Swing birincilik adaylarım.
2.AYAK: Dişi tayların kupa mücadelesinde Siyah İnci, Ambusher, Wind ve Spirit Of The Sky daha şanslı isimler.
3.AYAK: "Tapu Kadastro" kupasında Grande Aquila, Kerem Eyle ve Powerman öne çıkan taylar. Babaoktay, Extravagand ve Prince Anatolian geniş oynayanlara.
4.AYAK: 2 yaşlı tayların "Yalçın Batur" koşusunda Ünlü My Daughter, New Secret, Amadis ve Glıtzy arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışı idman pisti görüntüsüyle Allöşşş'nin kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Derdiyok, Göklerin Gülü, Yılmaz Hoca ve Mardinli öncelikli isimler. Oktayınoğlu sürprizde.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA