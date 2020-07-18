1.AYAK: Tayların uzun mesafeli çim yarışında Rhthym Of Power, Criminal, Sakeena ve Blue Thunder birinciliğe daha yakın isimler, 2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Mystical Victory, American, Bahariko, Winters Love, White Cattleya ve Fearless Flame birincilik mücadelesi verecek taylar.
3.AYAK: 3 şartlı yarışta Turkish Legend, Kara Mehmet ve Emperor Sion arasında birincilik paylaşılır.
4.AYAK: Kumdaki kısa vade yarışı formunu fit duruma getiren Aksakallı'nın kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Azrastar, Twilight Zone, Janımsın, Prenses Beso ve Zucchini daha şanslı taylar.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Tamerşah ve eküri destekli Benlişah arasında düğüm çözülür. İyi şanslar.