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Anasayfa Yazarlar Aksakallı şanslı
Aksakallı şanslı ERGUN ONARIR Aksakallı şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.07.2020, 00:00
1.AYAK: Tayların uzun mesafeli çim yarışında Rhthym Of Power, Criminal, Sakeena ve Blue Thunder birinciliğe daha yakın isimler, 2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Mystical Victory, American, Bahariko, Winters Love, White Cattleya ve Fearless Flame birincilik mücadelesi verecek taylar.
3.AYAK: 3 şartlı yarışta Turkish Legend, Kara Mehmet ve Emperor Sion arasında birincilik paylaşılır.
4.AYAK: Kumdaki kısa vade yarışı formunu fit duruma getiren Aksakallı'nın kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Azrastar, Twilight Zone, Janımsın, Prenses Beso ve Zucchini daha şanslı taylar.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Tamerşah ve eküri destekli Benlişah arasında düğüm çözülür. İyi şanslar.
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