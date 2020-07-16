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Anasayfa Yazarlar Casa Grande
Casa Grande ERGUN ONARIR Casa Grande ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.07.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 4 şartlı yarışında ilk şansı Darkholm'a veriyorum.
Ipekkız ve Baydöker ihmale gelmeyecek sert rakiplerdir.
2.AYAK: Maiden yarışta Badılcan, Serin Dalga, Gelibolu Kızı ve Cantoşur öne çıkan taylar. Kocaoğlan ve Alperen Ağa yeri olanlara.
3.AYAK: Tayların çim pistteki 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Casa Grande'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
4.AYAK: Çim pistteki 17 handikap kapışmasında Ağa Dadaş, Runner Sun ve Koçulaş öncelikli isimler. Over All ve King Of Utkun geniş oynayanlara.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Siyahüzüm, Emiray, İpeksoylu ve Ağrılı Hanım birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Frenkli Ateşi, Gençberk, Canyoldaş, Alperencan ve Gedizkaya arasında düğüm çözülür.

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