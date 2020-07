1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 4 şartlı yarışında ilk şansı Darkholm'a veriyorum.

Ipekkız ve Baydöker ihmale gelmeyecek sert rakiplerdir.

2.AYAK: Maiden yarışta Badılcan, Serin Dalga, Gelibolu Kızı ve Cantoşur öne çıkan taylar. Kocaoğlan ve Alperen Ağa yeri olanlara.

3.AYAK: Tayların çim pistteki 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Casa Grande'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

4.AYAK: Çim pistteki 17 handikap kapışmasında Ağa Dadaş, Runner Sun ve Koçulaş öncelikli isimler. Over All ve King Of Utkun geniş oynayanlara.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Siyahüzüm, Emiray, İpeksoylu ve Ağrılı Hanım birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Frenkli Ateşi, Gençberk, Canyoldaş, Alperencan ve Gedizkaya arasında düğüm çözülür.