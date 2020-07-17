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Arifço kazanabilir ERGUN ONARIR Arifço kazanabilir ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.07.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi İngilizlerin çim pistteki 3 şartlı yarışında Bumerang, Miss Eleni ve Kasalina birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Arapların çimdeki kısa mesafe 16 handikap yarışında Gökçe Hatun, Günbike ve Arslandikeni arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Uzun mesafe 3 şartlı yarışta Feyman Abi, Ağrı Kasırgası, Cibo Han ve Serbülent birinciliğe daha yakın taylar.
4.AYAK: Arap taylarının 1 şartlı yarışında Javelin, Albilgin, Bayçil, Keskinşah ve Olgunalp kapışması kazananı belirler.
5.AYAK: Ertelenen "19 Mayıs" koşusunda Sharpa, Scoutleo, Long Runner ve Finesse arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki mukavemet koşusunu kilo dezavantajına rağmen Arifço'nun kazanmasını bekliyorum. İyi şanslar.

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