1.AYAK: Dişi İngilizlerin çim pistteki 3 şartlı yarışında Bumerang, Miss Eleni ve Kasalina birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Arapların çimdeki kısa mesafe 16 handikap yarışında Gökçe Hatun, Günbike ve Arslandikeni arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Uzun mesafe 3 şartlı yarışta Feyman Abi, Ağrı Kasırgası, Cibo Han ve Serbülent birinciliğe daha yakın taylar.

4.AYAK: Arap taylarının 1 şartlı yarışında Javelin, Albilgin, Bayçil, Keskinşah ve Olgunalp kapışması kazananı belirler.

5.AYAK: Ertelenen "19 Mayıs" koşusunda Sharpa, Scoutleo, Long Runner ve Finesse arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki mukavemet koşusunu kilo dezavantajına rağmen Arifço'nun kazanmasını bekliyorum. İyi şanslar.