1.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap kapışmasında Singapur. Kazdağı, Akdamar, Daloğlu ve Kırım Ay birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Sentetiktki uzun mesafali yarışı formunu üst düzeye taşıyan Sariduz'un kolay kazanmasını bekliyorum.

3.AYAK: "Dünya Arı Günü" koşusunda Baypatron, Şarlo, etim Ali ve Korkmazefe arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: İngilizlerin 3 şartlı yarışında Zafer Ateşi, Farilyalı ve Çeko Dayı birinciliğe daha yakın isimler.

5.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Gergin, Özgünstone ve eküri destekli Mavra arasında düğüm çözülür.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maidende Lord, Silver Frost, Gianguir ve Merdokan rakiplerine oranla kazanmaya daha yakın taylar.