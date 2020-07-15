  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Sariduz şanslı
Sariduz şanslı ERGUN ONARIR Sariduz şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.07.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap kapışmasında Singapur. Kazdağı, Akdamar, Daloğlu ve Kırım Ay birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Sentetiktki uzun mesafali yarışı formunu üst düzeye taşıyan Sariduz'un kolay kazanmasını bekliyorum.
3.AYAK: "Dünya Arı Günü" koşusunda Baypatron, Şarlo, etim Ali ve Korkmazefe arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: İngilizlerin 3 şartlı yarışında Zafer Ateşi, Farilyalı ve Çeko Dayı birinciliğe daha yakın isimler.
5.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Gergin, Özgünstone ve eküri destekli Mavra arasında düğüm çözülür.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maidende Lord, Silver Frost, Gianguir ve Merdokan rakiplerine oranla kazanmaya daha yakın taylar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA