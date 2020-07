1.AYAK: 2 yaşlı tayların 1 şartlı yarışında Watashi No Kiseki, Huma Sultan, Red Luck, Light Of Darkness, Spring Attack ve Red Cloud birinciliğe yakın isimler. Last Word yeri olanlara.

2.AYAK:

"Büyük Kulüp" koşusunda Demirkurt, Regamour, Don Corleone, Charlatan ve Toros birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Kudretim, Chris Bey, Bosna Hersek ve Uluöz kapışması kazananı belirler.

4.AYAK: Dişi tayların "Hikmet Ataman" koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Afted Tulip'in kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Braavos ve Chemical Reaction öne çıkan taylar. Anck Sunamum, Taufan ve Miracolo geniş oynayanlara.

6.AYAK: Yamaklara ait kapanış koşusunda Sagarmata, Çeviksoy ve Sarrafşah birincilik adaylarım.

