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After Tulip şanslı ERGUN ONARIR After Tulip şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.07.2020, 00:00
1.AYAK: 2 yaşlı tayların 1 şartlı yarışında Watashi No Kiseki, Huma Sultan, Red Luck, Light Of Darkness, Spring Attack ve Red Cloud birinciliğe yakın isimler. Last Word yeri olanlara.
2.AYAK:
"Büyük Kulüp" koşusunda Demirkurt, Regamour, Don Corleone, Charlatan ve Toros birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Kudretim, Chris Bey, Bosna Hersek ve Uluöz kapışması kazananı belirler.
4.AYAK: Dişi tayların "Hikmet Ataman" koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Afted Tulip'in kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Braavos ve Chemical Reaction öne çıkan taylar. Anck Sunamum, Taufan ve Miracolo geniş oynayanlara.
6.AYAK: Yamaklara ait kapanış koşusunda Sagarmata, Çeviksoy ve Sarrafşah birincilik adaylarım.
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