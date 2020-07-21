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Anasayfa Yazarlar Scepter/Praise
Scepter/Praise ERGUN ONARIR Scepter/Praise ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.07.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların uzun mesafeli 3 şartlı yarışında Dos Gardenias, Filibya, Azra Girl, Beauty Sun, Pragya ve Flowers Eye Baby kapışması kazananı belirler.
2.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışında Alyayla ve Boztepebeyi öne çıkan isimler.
3.AYAK: Çim pistteki 15 handikap yarışında Güzelçocuk, Kalfalarbeyi, Şekersultan, Onatkan ve Öktem birinciliğe daha yakın isimler. Berkuk ve Daryüz geniş oynayanlara.
4.AYAK: Dişi Arap taylarının 2 şartlı yarışında Fırtınalı Deniz ve Ceyda Hatun ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Maiden yarışı formunu yükselten Scepter'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanışta Aydankız, Köçek, Karabiberim, Kesvacangün, Hoştay ve Dizdarım arasında birincilik düğümü çözülür. İyi şanslar.

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