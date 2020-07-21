1.AYAK: Dişi tayların uzun mesafeli 3 şartlı yarışında Dos Gardenias, Filibya, Azra Girl, Beauty Sun, Pragya ve Flowers Eye Baby kapışması kazananı belirler.

2.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışında Alyayla ve Boztepebeyi öne çıkan isimler.

3.AYAK: Çim pistteki 15 handikap yarışında Güzelçocuk, Kalfalarbeyi, Şekersultan, Onatkan ve Öktem birinciliğe daha yakın isimler. Berkuk ve Daryüz geniş oynayanlara.

4.AYAK: Dişi Arap taylarının 2 şartlı yarışında Fırtınalı Deniz ve Ceyda Hatun ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Maiden yarışı formunu yükselten Scepter'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanışta Aydankız, Köçek, Karabiberim, Kesvacangün, Hoştay ve Dizdarım arasında birincilik düğümü çözülür. İyi şanslar.