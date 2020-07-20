1.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Erzincan en başta yazılmalı.

Asil Yumruk ve Eymenağa da iddialı taylar. Altıngüneş ve Tuncasoylu geniş oynayanlara.

2.AYAK: Çimdeki 2 şartlı yarışta Bye Bye Lullaby, Great Warrior, Bianca Bianca, Kaanşah ve Lady Gürün öne çıkan taylar. Can Medri sürprizde.

3.AYAK: Grey Pilot, Cumhuriyeli, Brave Prince ve Flying Ant birincilik mücadelesi verecek taylar.

4.AYAK: Arapların çim pistteki 4 şartlı yarışında Afrikaander ve Poyrazyeli ayrımsız yazılmalı.

5.AYAK: Maiden yarışı formunu geliştiren Rüstem'in kazanmasını bekliyorum. Güvenemeyenler Kızılçığ'a şans tanısınlar.

6.AYAK: Kapanışta Mazlumzülfikar, Kıvraktay, Tuğtekin, Manidar, Kutluşahım ve Günışığı çekişmesine Çok Yakın da katılabilir. Bol şans.