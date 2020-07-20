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Anasayfa Yazarlar Rüstem şanslı
Rüstem şanslı ERGUN ONARIR Rüstem şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.07.2020, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Erzincan en başta yazılmalı.
Asil Yumruk ve Eymenağa da iddialı taylar. Altıngüneş ve Tuncasoylu geniş oynayanlara.
2.AYAK: Çimdeki 2 şartlı yarışta Bye Bye Lullaby, Great Warrior, Bianca Bianca, Kaanşah ve Lady Gürün öne çıkan taylar. Can Medri sürprizde.
3.AYAK: Grey Pilot, Cumhuriyeli, Brave Prince ve Flying Ant birincilik mücadelesi verecek taylar.
4.AYAK: Arapların çim pistteki 4 şartlı yarışında Afrikaander ve Poyrazyeli ayrımsız yazılmalı.
5.AYAK: Maiden yarışı formunu geliştiren Rüstem'in kazanmasını bekliyorum. Güvenemeyenler Kızılçığ'a şans tanısınlar.
6.AYAK: Kapanışta Mazlumzülfikar, Kıvraktay, Tuğtekin, Manidar, Kutluşahım ve Günışığı çekişmesine Çok Yakın da katılabilir. Bol şans.

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