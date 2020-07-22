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Anasayfa Yazarlar Özgünstone tek
Özgünstone tek ERGUN ONARIR Özgünstone tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.07.2020, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta Hasretköprüsü, Süslü Güzel, Oğlum Batuhan, Yeğenim Toprak ve Atikçiçeği birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Dişi tayların çim pistteki 5 şartlı yarışında Gökçebayır, Samsun, Aryaliva ve Yenersultan öne çıkıyor. Hasibakız sürprizde düşünülmeli.
3.AYAK: Arapların sentetikteki 15 handikap yarışını formunu geliştiren Özgünstone'nin kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışında Hawking, Pendragon ve Cheri Cheri Lady kapışmasını izleyeceğiz.
My Billionaire daha sonra 5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Kayasel, Kafkasım ve Eze Eze birincilik mücadelesi verecek taylar.
6.AYAK: Kısrakların çimdeki kapanış koşusunda Gizemnaz, Aynira, Demiryıldız ve Süslü Hanım öncelikli isimler. İyi şanslar.

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