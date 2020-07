1.AYAK: Arapların çim pistteki 16 handikap yarışında Pist Kralı, Benli Sultan, Tahtalı, Sancaktar ve Mehmetzade öncelikli isimler. Yahyabey Gülü, Fadik ve Şerifağa geniş oynayanlara.

2.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Niğdeli Kız, April Blessing, Crazy Chick ve Cherleader Effect öne çıkıyor. Airdrop yeri olanlara.

3.AYAK: Kumdaki 5 şartlı yarışta Değirmendere Beyi, She Is My Baby ve Neos birinciliğe yakın taylar.

4.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında favorim Desert Lioness. Rakip düşünenler Adahan'ı işaretlesin!

5.AYAK: Tayların 14 handikap yarışında Zirconium ve Güven Han ayrımsız kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: Kısrakların kapanış koşusunda Karasultan, Duygu Seli, Su Melek, Demetcan, Ellibeş ve Ateşhattı birincilik adaylarım.