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Anasayfa Yazarlar Desert Lioness
Desert Lioness ERGUN ONARIR Desert Lioness ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.07.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların çim pistteki 16 handikap yarışında Pist Kralı, Benli Sultan, Tahtalı, Sancaktar ve Mehmetzade öncelikli isimler. Yahyabey Gülü, Fadik ve Şerifağa geniş oynayanlara.
2.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Niğdeli Kız, April Blessing, Crazy Chick ve Cherleader Effect öne çıkıyor. Airdrop yeri olanlara.
3.AYAK: Kumdaki 5 şartlı yarışta Değirmendere Beyi, She Is My Baby ve Neos birinciliğe yakın taylar.
4.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında favorim Desert Lioness. Rakip düşünenler Adahan'ı işaretlesin!
5.AYAK: Tayların 14 handikap yarışında Zirconium ve Güven Han ayrımsız kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Kısrakların kapanış koşusunda Karasultan, Duygu Seli, Su Melek, Demetcan, Ellibeş ve Ateşhattı birincilik adaylarım.

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