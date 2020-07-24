  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Differente şanslı
Differente şanslı ERGUN ONARIR Differente şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.07.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların çim pistteki 3 şartlı yarışında Sakalaydın, Karaçelik, eküri destekli Çelikman, Hilaleda, Babaarif ve Ulubatur arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Kısraklarda Uçan Naz, Sariduz, Kamakaya, Uzuncuk Çiçeği ve Bersun Ateşi öncelikli isimler.
3.AYAK: Maiden yarışta Kar kız, Ball Of Love ve Race Master öne çıkan taylar.
Olivya, Good Ranger ve Passion Runner geniş oynayanlara.
4.AYAK: "Yervant Ütücü" koşusunda ilk şansı Arts Man'a veriyorum.
Night Laterne ihmale gelmeyecek sert rakiptir.
5.AYAK: "Reha Eken" koşusunu formunu geliştiren Differente'nin kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki 15 handikap yarışında Alsancaklı, İztan, Buminhan ve Yolkıran kapışmasına Neşetim de katılabilir. İyi şanslar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA