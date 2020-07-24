1.AYAK: Arapların çim pistteki 3 şartlı yarışında Sakalaydın, Karaçelik, eküri destekli Çelikman, Hilaleda, Babaarif ve Ulubatur arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Kısraklarda Uçan Naz, Sariduz, Kamakaya, Uzuncuk Çiçeği ve Bersun Ateşi öncelikli isimler.

3.AYAK: Maiden yarışta Kar kız, Ball Of Love ve Race Master öne çıkan taylar.

Olivya, Good Ranger ve Passion Runner geniş oynayanlara.

4.AYAK: "Yervant Ütücü" koşusunda ilk şansı Arts Man'a veriyorum.

Night Laterne ihmale gelmeyecek sert rakiptir.

5.AYAK: "Reha Eken" koşusunu formunu geliştiren Differente'nin kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanıştaki 15 handikap yarışında Alsancaklı, İztan, Buminhan ve Yolkıran kapışmasına Neşetim de katılabilir. İyi şanslar.