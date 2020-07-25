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Anasayfa Yazarlar Sumatra şanslı
Sumatra şanslı ERGUN ONARIR Sumatra şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.07.2020, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta Boukephalos, Turgutlu Efesi, Onurum ve Frozen birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Arapların uzun mesafeli çim yarışında Kapıdağ, Kamertay, Zigetvar, Tibet, Hira ve Sinyor arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: İngilizlerin kumdaki 15 handikap yarışında Gray Wolf ve Spring Break ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: "Jandarma" koşusunda Yollaraz, Altepe ve Sıkıntı Yok arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: Dişi tayların çim pistteki 14 handikap yarışını formunu geliştiren Sumatra birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Arapların uzun mesafeli kapanış koşusunda Marmarabeyi, Hovarda, Kayalarlı, Ufaklık ve Küşi kapışması yaşanacak. İyi şanslar.

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