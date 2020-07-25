1.AYAK: Maiden yarışta Boukephalos, Turgutlu Efesi, Onurum ve Frozen birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: Arapların uzun mesafeli çim yarışında Kapıdağ, Kamertay, Zigetvar, Tibet, Hira ve Sinyor arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: İngilizlerin kumdaki 15 handikap yarışında Gray Wolf ve Spring Break ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: "Jandarma" koşusunda Yollaraz, Altepe ve Sıkıntı Yok arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: Dişi tayların çim pistteki 14 handikap yarışını formunu geliştiren Sumatra birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Arapların uzun mesafeli kapanış koşusunda Marmarabeyi, Hovarda, Kayalarlı, Ufaklık ve Küşi kapışması yaşanacak. İyi şanslar.