1.AYAK: Arapların çimdeki 21 handikap yarışında ilk şansı Azant'a veriyorum. Çakmakşah ve Şarlo sert rakip olarak düşünülmeli.

2.AYAK: Dişi tayların maiden yarışını formunu yükselten Myztic Star'ın kazanmasını bekliyorum.

Tek yazıyorum, 3.AYAK: Arapların sentetikteki uzun mesafeli kupa mücadelesinde Düşlem, Batmanaslanı, Babaismail, Aşemez ve Ertemiz kapışması kazananı belirler.

4.AYAK: Çim pistteki 5 şartlı yarışta Pastoral Senfoni, Jack Sparrow ve After Forever arazında düğüm çözülür.

5.AYAK: "Zeki Sertol" koşusun da Firey Ates, Kayı Ovası, Bu Da Bator ve Makambo öne çıkıyor. Luminescence ve Bayezid daha son ra.

6.AYAK: Bölünen maidende Barbarella Mia, Bella Vita, Pine Apple ve Saraylı Kız öne çıkan taylar.