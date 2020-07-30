1.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki 16 handikap kapışmasında Julianna, Galvatron, Brave Air, Cherleader Effect ve Crazy Chick birincilik adaylarım.

2.AYAK: Kısrakların kumdaki 14 handikap yarışını kalabalık tutalım.

Kuğu Güzeli, Allıyarim, Duygu Seli, Fatihingülü, Ateşadası ve Ciğerpare arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Çimdeki 3 şartlı yarışta Milasberk, Abrakadabra ve Sedat Ağa öne çıkan taylar. Deniz Kurdu yeri olanlara.

4.AYAK: Uzun mesafeli kısa vade yarışta Premium Moved ve Casa Grande çekişmesi kazananı belirler.

5.AYAK: Formunu geliştiren Yiğitoğlum maiden yarışı kazanacak güçte. Riski sevenler tek yazsın!

6.AYAK: Kapanıştaki 5 şartlı yarışta Ildırlı, Takiefe, Duşanbe ve Mehmetzade çekişmesine Kiyaset da katılabilir. İyi şanslar.